  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Mean Chey
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Kawalerka

Wynajem długoterminowy studiów w Khan Mean Chey, Kambodża

3 obiekty total found
Kawalerka w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Odkryj przytulne miasto mieszkające w tym uroczym studio apartament do wynajęcia, położony w…
$170
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 6
Wynajem tego uroczego mieszkania studio 38m ² w zgiełku Chak Angrae Leu, Mean Chey, Phnom Pe…
$330
za miesiąc
Kawalerka w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Wynajmij to eleganckie studio w tętniącym życiem Chak Angrae Leu, Mean Chey! Z łatwością doś…
$170
za miesiąc
