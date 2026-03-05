Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Mean Chey, Kambodża

6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 72
Sypialnie 72
Liczba łazienek 72
Piętro 9
Expansive Commercial Building for Rent on Street 271 Oto prosty i atrakcyjny wykaz nieruchom…
$15,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 111 m² w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 111 m²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Piętro 1
Przestronny Shophouse do wynajęcia na High- Traffic Street 271 Oto krótka i atrakcyjna lista…
$1,600
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 49
Sypialnie 49
Liczba łazienek 49
Piętro 6
Wyjątkowy budynek komercyjny do wynajęcia na ulicy 271 Oto prosty i atrakcyjny wykaz nieruch…
$6,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Piętro 3
Sklepy do wynajęcia w Chip Mong 271 Ten nowoczesny sklep jest dostępny do wynajęcia w tętnią…
$1,700
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Szukasz przestronnego magazynu? Ten magazyn 15m x 25m w Sangkat Boeung Tumpun 2 jest idealny…
$1,200
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Powierzchnia 100 m²
Doskonała przestrzeń biurowa jest teraz dostępna do wynajęcia, oferując praktyczne i profesj…
$10
za miesiąc
