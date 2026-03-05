Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Khan Mean Chey, Kambodża

3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Piętro 3
🏥 Prime Shophouse na sprzedaż na ulicy 271 Blisko Russia Hospital - strefa wysokiego ruchu! …
$950,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodża
Położony w kwitnącej dzielnicy Khan Mean Chey, nieruchomość ta oferuje wyjątkową okazję dla …
$4,47M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Piętro 3
Doskonały Shophouse na sprzedaż w Chip Mong 271 Odkryj fantastyczny biznes i możliwość życia…
$680,000
Zostaw prośbę
