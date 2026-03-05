Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Kamboul
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Kamboul, Kambodża

4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Khan Kamboul, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Kamboul, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Zapraszamy do domu w tym uroczym 4-sypialnia, 5-łazienkowy dom do wynajęcia w tętniącym życi…
$250
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Khan Kamboul, Kambodża
Działki
Khan Kamboul, Kambodża
Powierzchnia 26 221 m²
Property Overview This expansive property offers 2.6 hectares (approx. 26,000 sqm) of prime …
$15,732
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Phleung Chheh Roteh, Kambodża
Działki
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Kambodża
Powierzchnia 13 500 m²
Property Overview This perfectly square 1.35-hectare land plot is available for immediate le…
$8,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Phleung Chheh Roteh, Kambodża
Działki
Sangkat Phleung Chheh Roteh, Kambodża
Powierzchnia 30 000 m²
Situated in the industrial zone of Khan Kamboul directly along Ring Road 3, this expansive p…
$18,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
