Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Khan Kamboul, Kambodża

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Prateah Lang, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Prateah Lang, Kambodża
Zabezpieczenie wysoko wydajnego majątku przemysłowego w sercu Specjalnej Strefy Ekonomicznej…
$150,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Khan Kamboul, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Khan Kamboul, Kambodża
Ten ekspansywny 1,122m2 nieruchomości jest rzadkim znaleziskiem w przemysłowym sercu Khan Ka…
$1,02M
Zostaw prośbę
