  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Daun Penh
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Khan Daun Penh, Kambodża

3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 170 m² w Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 170 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 170 m²
📣📣_ 📍_ 💲tak zwane zbieranie: 480, 000 $())) ▶️: Sid:: 4.2mx29m ▶️_ ☎️_
$480,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 60
Sypialnie 60
Liczba łazienek 62
Piętro 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Rzadki budynek o wysok…
$3,80M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ten ogromny 15m x 16m corner-lot shophouse jest "blue-chip" atut w Phnom Penh najbardziej st…
$1,14M
Zostaw prośbę
