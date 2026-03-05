Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy will w Khan Dangkao, Kambodża

7 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Sangkat Prey Sa, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Prey Sa, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Położony wewnątrz Borey Chip Mong The Landmark 50m, Preysor Street, ta piękna w pełni umeblo…
$2,200
Willa 4 pokoi w Sangkat Roluoh, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Roluoh, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 236 m²
Piętro 2
Ta dwupiętrowa willa znajduje się wewnątrz dobrze zorganizowanej społeczności Borey ML Green…
$1,500
Willa 4 pokoi w Sangkat Spean Thmor, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Spean Thmor, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 2
Przestronna i luksusowa willa jest dostępna do wynajęcia w społeczności Borey Peng Heng. Poł…
$850
Willa 5 pokojów w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Ta premia 5-pokojowa willa do wynajęcia w Borey ML, Khan Dangkor, oferuje wyjątkową możliwoś…
$1,500
Willa 5 pokojów w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 346 m²
Ta olśniewająca willa oferuje wyjątkową przestrzeń życiową z nowoczesnym układem, wysokiej j…
$15,000
Willa 5 pokojów w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Ta przestronna willa znajduje się w Borey Chip Mong Dangkor oferuje komfortowe i prywatne śr…
$3,000
Willa w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3
Ucieczka do tej wykwintnej willi do wynajęcia w spokojnej dzielnicy Khan Dangkor, oferując d…
$1,200
