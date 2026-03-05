Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Dangkao, Kambodża

Nieruchomości komercyjne w Sangkat Prey Sa, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Prey Sa, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Piętro 4
Ten czteropiętrowy sklep jest dobrze usytuowany wzdłuż ulicy Prey Sor, rosnący korytarz w po…
$300
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Cheung Aek, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Cheung Aek, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Ten przestronny 3.5-piętrowy sklep znajduje się wewnątrz Mean Chey Residence, rosnącej miesz…
$2,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Spean Thmor, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Spean Thmor, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 3
Ten trzypiętrowy sklep oferuje przestronny układ 4,2m x 15,5m, z 3 sypialniami i 4 łazienkam…
$800
za miesiąc
