Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Dangkao
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Khan Dangkao, Kambodża

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
4-Sypialnia Villa na sprzedaż w Borey Chankiri, Phnom PenhPrzejdź do bardziej spokojnego i s…
$299,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 50 m²
Ten Kon Kat Laor Villa (v2) jest teraz na sprzedaż w Borey Chankiri, miejsce, aby być, jeśli…
$130,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się