Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Khan Chroy Changvar, Kambodża

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Piętro 3
Obejmij życie komfortu i elegancji w tej wyjątkowej willi z 5 sypialniami do wynajęcia, zagn…
$8,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się