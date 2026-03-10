Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy studiów w Khan Chroy Changvar, Kambodża

3 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 26
Doświadcz nowoczesnego życia w tym wysokiej kondygnacji studio w Morgan EnMaison, oferując z…
$300
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 26
Zanurz się w pięknej rzeki i miasta widoki z tego mieszkania studio do wynajęcia w Chroy Cho…
$300
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 10
Odkryj doskonałą mieszankę nowoczesnego życia i spokojnych widoków z tym wspaniałym pokoju S…
$400
za miesiąc
