Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Chroy Changvar, Kambodża

3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Piętro 13
Ten dobrze położony budynek do wynajęcia znajduje się w doskonałej OCIC obszarze, oferując d…
$10,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Ten trzypiętrowy budynek jest doskonale usytuowany wzdłuż drogi krajowej nr 6 w Khan Chroy C…
$1,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
