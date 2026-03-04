Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Khan Chroy Changvar, Kambodża

7 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 108 m²
📣📣 (Queen A Villa) 📍(Park Land 6A) 💲pomoc: 5x, 000 $() ▶️9m x 12m ▶️:: 14m x 24m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$520,000
Willa 4 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 334 m²
Piętro 2
Ten przestronny dwupiętrowy dom znajduje się w szybko rosnącym Sangkat Chroy Changvar, dogod…
$1,50M
Willa 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 198 m²
📣📣 _ 📍_ 💲_ ▶️: XXL:: 6m x 12m ▶️:: 9.5m x 21m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$158,000
Willa 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Powstanie w spokojnym stylu życia willi w sercu Chraoy Chongvar, Preek Ta Sek, Phnom Penh. T…
$195,000
Willa 4 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
Piętro 2
Odkryj wyjątkową inwestycję i możliwość stylu życia wzdłuż malowniczej drogi rzeki Mekong w …
$1,40M
Willa 9 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 9 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 451 m²
Piętro 3
Ta trzypiętrowa willa znajduje się na terenie o wymiarach 15.3m x 29.5m (451.35m ²) o wielko…
$400,000
Willa 4 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 571 m²
Piętro 3
Ta przestronna trzypiętrowa willa jest teraz dostępna na sprzedaż w spokojnej i szybko rozwi…
$1,04M
