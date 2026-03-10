Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Khan Chbar Ampov, Kambodża

2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 5 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Ta elegancka, trzypiętrowa willa oferuje przestronne obszary mieszkalne wypełnione naturalny…
$6,500
za miesiąc
Willa 7 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 7 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Piętro 2
Ten elegancki Queen Villa znajduje się w Borey Peng Huoth Beong Snor i jest dostępny do wyna…
$5,000
za miesiąc
