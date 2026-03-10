Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Kawalerka

Wynajem długoterminowy studiów w Khan Chbar Ampov, Kambodża

1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 16
Ciesz się rzeką mieszkającą w Vue Aston, jednym z najbardziej malowniczych projektów Phnom P…
$350
za miesiąc
