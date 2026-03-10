Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Chbar Ampov, Kambodża

4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Piętro 2
Sklepy do wynajęcia wzdłuż drogi krajowej 1 w zatłoczonym, wysokiej ruchu. Jednostka jest pr…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Piętro 5
Ten 5-piętrowy budynek znajduje się na głównej drodze drogi National Road 1 w Khan Chbar Amp…
$2,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 1
Ten sklep do wynajęcia znajduje się wzdłuż drogi krajowej 1, w szybko rozwijającym się i ruc…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 450 m² w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 450 m²
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1
Przestronny i wysokiej jakości magazyn dostępny do wynajęcia w dogodnej dzielnicy mieszkalne…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
