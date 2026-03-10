Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Khan Chbar Ampov, Kambodża

3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Piętro 1
Prezentując doskonałą okazję do nabycia przestronnego magazynu w Khan Chbar Ampov. Z dużym o…
$420,000
Nieruchomości komercyjne w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Ten wspaniały obiekt przemysłowy w Khan Chbar Ampov oferuje przestronną powierzchnię, co czy…
$450,000
Nieruchomości komercyjne 189 m² w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 189 m²
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 189 m²
Piętro 3
Ten dobrze położony sklep w południe - po Borey Peng Huoth Beoung Snor oferuje doskonałą oka…
$290,000
