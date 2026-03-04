Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Kawalerka

Wynajem długoterminowy studiów w Khan Chamkar Mon, Kambodża

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się w pobliżu Boeung Trabek Market (1 minuta drogi), Toul Tom Poung Mark…
$320
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Piętro 10
Odkryj swoje idealne urbanistyczne rekolekcje! To urocze studio apartament do wynajęcia w tę…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Jest to w pełni umeblowane jednopokojowe mieszkanie w bezpiecznym budynku z całodobową ochro…
$260
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Doświadcz życia miejskiego w jego najlepszych w tym przestronnym mieszkaniu studio, położony…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Piętro 10
Odkryj to stylowe mieszkanie 1-pokojowe do wynajęcia, sprytnie zaprojektowane w nowoczesnym …
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się