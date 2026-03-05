Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Kambodża
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Chamkar Mon, Kambodża

9 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Prime Shophouse for Rent on High- Traffic Street 464! Zabezpieczyć tę doskonałą okazję do wy…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 32
Sypialnie 32
Piętro 12
Odblokuj ogromny potencjał tym 32-pokojowym budynku komercyjnym do wynajęcia w Chamkar Mon, …
$16,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Liczba łazienek 30
Piętro 6
Odkryj 6-piętrowy budynek komercyjny przeznaczony do użytku biurowego, oferujący powierzchni…
$23,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 388 m² w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 388 m²
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 388 m²
Piętro 1
Położony w samym sercu Phsar Daeum Thkov, ten przestronny magazyn jest dostępny do wynajęcia…
$810
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 450 m² w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 450 m²
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Ten przestronny magazyn siedzi na ziemi i wielkości budynku 18m x 25m, co czyni go świetną o…
$3,900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 36 m² w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 36 m²
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Powierzchnia 36 m²
Położony w samym sercu Tonle Bassac, Diamond Island, ta przestrzeń handlowa oferuje doskonał…
$12
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Prime Shophouse for Rent on Street 163! Ten fantastyczny sklep do wynajęcia jest doskonale p…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 38
Sypialnie 38
Piętro 12
$18,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Liczba łazienek 1
Piętro 1
🏪 Duży 513 mkw Mart Space do wynajęcia na High- Traffic Street 488! 🏪 Idealna okazja bizneso…
$4,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
