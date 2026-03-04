Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy studiów w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

8 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 11
$290
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 5
Ten nowoczesny studio jest strategicznie położony w samym sercu BKK1, otoczony różnorodną ży…
$1,100
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Wejdź do łatwego miasta mieszkającego z tym uroczym apartamentem w tętniącym życiem Sangkat …
$450
za miesiąc
Kawalerka w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5
Ten stylowy, nowoczesny apartament, położony w tętniącej życiem dzielnicy Khan Boeung Keng K…
$630
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 9
Odkryj to zaproszenie studio do wynajęcia w tętniącym życiem sercu Boeng Keng Kang, Phnom Pe…
$650
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 12
The One Maison wychodzi poza swoje mieszkanie, oferując wewnątrz-jednostki niezbędne obok do…
$550
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 9
Twoje idealne miejskie rekolekcje! Wynajem tego przestronnego mieszkania studio 56m ² w tętn…
$280
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 3
Apartament obejmuje niezbędne usługi, takie jak internet, dostęp do basenu, siłownia, bezpie…
$400
za miesiąc
