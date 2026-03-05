Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
17 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Liczba łazienek 1
Ta przestrzeń komercyjna na parterze stanowi wyjątkową okazję dla przedsiębiorstw poszukując…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 800 m² w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Powierzchnia 800 m²
Piętro 1
Ten magazyn do wynajęcia znajduje się w Khan BKK, jednym z najbardziej ugruntowanych i najba…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Liczba łazienek 5
Flagship Shophouse in Prime BKK3 Lokalizacja Mega-Przestrzeń w BKK3! Rzadki 350 mkw Shophous…
$5,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 15
Sypialnie 15
Liczba łazienek 16
Piętro 6
Ten duży budynek sześć pięter jest dostępny do długoterminowego leasingu z opłaty czynszowej…
$10,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Piętro 2
Chcesz założyć swoją markę w jednej z najbardziej tętniących życiem dzielnic Phnom Penh? Ten…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Sklepy sklepowe wysokiej ekspozycji w BKK3 Premium BKK3 Shophouse! Szeroka linia 12 m i 264 …
$6,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 135 m² w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 135 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2
Dobrze zaprojektowana przestrzeń biurowa jest teraz dostępna na 2. piętrze (Jednostka 2A) Th…
$12
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Piętro 1
Strategicznie położony w samym sercu Chamkarmon, ten nowoczesny budynek komercyjny oferuje w…
$15
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 226 m² w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 226 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 226 m²
Piętro 1
W prestiżowej dzielnicy Boeung Keng Kang 1 (BKK1) jest teraz dostępna najlepsza okazja biura…
$17
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 102 m² w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Powierzchnia 102 m²
Piętro 12
Na piętrze 12C dostępna jest jasna i funkcjonalna jednostka biurowa, oferująca profesjonalną…
$12
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Piętro 5
Ten nowoczesny budynek komercyjny usytuowany jest w samym sercu Chamkarmon i oferuje profesj…
$15
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Przestronne biuro na drugim piętrze dostępne do wynajęcia w tętniącej życiem dzielnicy BKK1.…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Piętro 2
Ogromna przestrzeń komercyjna do wynajęcia w BKK2 Niepokonana Wartość! Masywny 300 m2 Sklep …
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodża
Odkryj rzadki klejnot handlowy w sercu Toul Svay Prey Ti 2. Ten ekspansywny 16m x 12m narożn…
$4,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Liczba łazienek 4
Piętro 1
Głębokie i przestronne Shophouse w BKK3 Wyjątkowa wartość w BKK3! Massive 33m Depth, 264 m2 …
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Piętro 42
Nowoczesna przestrzeń biurowa dostępna w samym sercu BKK1 za 20 dolarów / m2 + 2 dolary / m2…
$20
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Położony na ulicy 288 obok De Castle Royal Condominium, ten sklep znajduje się w samym sercu…
$3,370
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się