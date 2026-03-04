Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Kandal
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Kandal, Kambodża

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 315 m²
Piętro 3
Pozycja w prestiżowym Ta przestronna willa, wiejska enklawa ML Tiara oferuje wyjątkowe warun…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Doświadcz komfortu i elegancji w tej nowoczesnej willi znajduje się w prestiżowej społecznoś…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się