Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Świr
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Świr, Białoruś

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 588 m² w Świr, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 1 588 m²
Świr, Białoruś
Pokoje 5
Powierzchnia 1 588 m²
Piętro 1/1
Oferujemy Państwu doskonałą opcję inwestycji - pięć capstroi na działce 2 ha, która znajduje…
$297,600
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się