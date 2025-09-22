Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Rudnianski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rudnianski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Rudnia, Białoruś
Dom
Rudnia, Białoruś
Powierzchnia 108 m²
Nowoczesny dom z garażem 40 minut od Mińska Płaska, dobrze strzeżona działka o powierzchni 1…
$45,000
