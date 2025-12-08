  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Mińsk
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Mińsk, Białoruś

Mohylew
1
Obwód mohylewski
1
Obwód miński
1
Brześć
1
Zespół mieszkaniowy Minsk World
Zespół mieszkaniowy Minsk World
Mińsk, Białoruś
od
$47,147
Powierzchnia 29–61 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Czy chcesz odkryć świat bezpłatnego komfortu, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dla swojej rodziny i siebie?Witamy w wielofunkcyjnym i biznesowym kompleksie sportowo-mieszkaniowym Mińsk World, w którym najlepsi białoruscy i zagraniczni architekci wdrażają koncepcję rozwoju obszarów miejs…
Agencja
ООО «Бир Бай»
Zostaw prośbę
Mińsk, Białoruś
od
$116,290
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 68–144 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Główne zalety i cechy techniczne rezydencji Maestro Deluxe: 70 metrów do nowej stacji metra Plac Bogushevich. Lokalizacja na jednej z głównych ulic Mińska - Nemiga. Apartamenty: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2. Duże panoramiczne okna na całym obwodzie. Niesamowity wido…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Mieszkanie 3 pokoi
144.2
318,183
Deweloper
Strateg Group
Zostaw prośbę
Mińsk, Białoruś
od
$108,460
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 49–126 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Многоквартирный жилой комплекс по переулку Горный в Минске по доступной стоимости от застройщика. ✔ Черновая отделка. ✔ Двухуровневая парковка.
Deweloper
Макроинжиниринг
Zostaw prośbę
Mińsk, Białoruś
od
$33,891
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 19
Powierzchnia 45–99 m²
44 obiekty nieruchomości 44
Каталог предложений по квартирам в многоэтажках жилого квартала Антоновский квартал в Минске. ✔ Широкоразвитая инфраструктура в шаговой доступности.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.9
112,250
Mieszkanie 2 pokoi
59.3 – 64.2
68,138 – 73,796
Mieszkanie 3 pokoi
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Mieszkanie 4 pokoi
98.7
101,671
Deweloper
ОАО БелАТЭП
Zostaw prośbę
Mińsk, Białoruś
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 65–81 m²
70 obiekty nieruchomości 70
O projekcieKompleks mieszkalny "Gulliver" jest unikalną przestrzenią dla komfortowego życia, znajduje się w samym sercu miasta. Od północy, działka jest ograniczona do ulicy. Pritytskyi, z południa - Dunina- Martsinkevich Ulica, od zachodu - terytorium lodowy pałac, od wschodu - terytorium k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
65.7 – 68.8
132,384 – 138,795
Mieszkanie 3 pokoi
64.7 – 81.5
130,347 – 164,219
Deweloper
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Zostaw prośbę
Deweloper
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Języki komunikacji
Русский
Mińsk, Białoruś
od
$60,500
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 39–1 431 m²
18 obiekty nieruchomości 18
MK „Farforovy” - nowy wielofunkcyjny kompleks premium - klasa w centrum Mińska. / p Ekskluzywna lokalizacja: / p ul liw odległości spaceru 2 linie metra – Art. Nemiga i Art. Pl. Yakub Kolas. Planowana jest budowa trzeciej odnogi. / li liW 5 minut spacerem Park Zwycięstwa i Jezioro Komsomolsk…
Deweloper
ИНФОРЕАЛТ
Zostaw prośbę
