Nowe mieszkania w Brześć, Białoruś

Zespół mieszkaniowy Полесский
Muchaviecki sielski Saviet, Białoruś
od
$46,441
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 50–86 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0 – 60.0
45,150 – 54,178
Mieszkanie 2 pokoi
86.0
77,489
Deweloper
Полесьежилстрой
