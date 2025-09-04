Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Lasanski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dochodowa nieruchomość 297 m² w Lasanski sielski Saviet, Białoruś
Dochodowa nieruchomość 297 m²
Lasanski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferowane do zakupu: nowy dom w obiecującej lokalizacji dzielnicy Mińsk (Dinarovici)_ _ _ _ …
$163,000
