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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lasanski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Lasanski sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Lasanski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż dzia? ka o powierzchni 1,6 ha (160 ha) w Guya (linia Stalin), Mińsk, Molodekhnen…
$80,000
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