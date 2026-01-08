O agencji

Sirel Estate 88 Co., LTD jest Twoim kompleksowym partnerem w Pattaya.

Nie pracujemy jak zwykli pośrednicy: towarzyszymy Ci przy zakupie nieruchomości i tworzymy infrastrukturę dla komfortowego życia, przeprowadzki i inwestycje.

Oferujemy spersonalizowane rozwiązania dla celów i budżetu. Z nami taktownie, szczerze, bez presji, przejrzyście i profesjonalnie 24 / 7. Słyszymy twoją prośbę i działamy jasno.

Przeprowadzka i życie: wizy, banki, transfery, sprawy domowe, okręgi i szkoły.

Inwestycje: obiekty płynne, analityka, wiarygodne projekty, negocjacje, zarządzanie leasingiem.

Fliping: projektanci, budowniczowie, pełna kontrola jakości.

Jesteśmy wybrani do profesjonalizmu, etyki, prędkości i infrastruktury, która obejmuje wszystkie swoje zadania.

Sirel Estate 88 jest twoim zaufanym partnerem w Pattaya.