Sirel Estate 88 Co., LTD jest Twoim kompleksowym partnerem w Pattaya.
Nie pracujemy jak zwykli pośrednicy: towarzyszymy Ci przy zakupie nieruchomości i tworzymy infrastrukturę dla komfortowego życia, przeprowadzki i inwestycje.
Oferujemy spersonalizowane rozwiązania dla celów i budżetu. Z nami taktownie, szczerze, bez presji, przejrzyście i profesjonalnie 24 / 7. Słyszymy twoją prośbę i działamy jasno.
Przeprowadzka i życie: wizy, banki, transfery, sprawy domowe, okręgi i szkoły.
Inwestycje: obiekty płynne, analityka, wiarygodne projekty, negocjacje, zarządzanie leasingiem.
Fliping: projektanci, budowniczowie, pełna kontrola jakości.
Jesteśmy wybrani do profesjonalizmu, etyki, prędkości i infrastruktury, która obejmuje wszystkie swoje zadania.
Sirel Estate 88 Co., LTD - Twój kompleksowy partner nieruchomości w Pattaya
Towarzyszymy klientom na wszystkich etapach: od wyboru mieszkania lub willi do pełnego wsparcia przeprowadzki, formalności i zarządzania nieruchomościami. Pracujemy uczciwie, taktownie i profesjonalnie 24 / 7.
Usługi agencji
Wybór i zakup nieruchomości
• Apartamenty, wille, domy, domy
• Nowe budynki i rynek wtórny
• Przeglądy online i zdalne transakcje
• Negocjacje z deweloperami i właścicielami
• Kontrola dokumentów, eskorta przed rejestracją
Decyzje inwestycyjne
• Wybór obiektów ciekłych
• Analiza rynku Pattaya
• Obliczanie wydajności
• Strategie wynajmu
• Zarządzanie nieruchomościami dla inwestorów
Relokacja i adaptacja w Tajlandii
• Wsparcie wizowe
• Pomoc w bankach i płatnościach
• Tłumaczenie i komunikacja z Thai Services
• Wybór dzielnic, szkół, infrastruktury
• Rozwiązanie problemów domowych "pod klucz"
Flipping and repair
• Poszukiwanie nieruchomości odsprzedaży
• Projekt projektu
• Kontrola budowniczych, warunki i jakość
• Kompletne przygotowanie obiektu do sprzedaży lub dzierżawy
Zarządzanie instrumentem
• Rozrachunek najemców
• Kontrola płatności
• Utrzymanie statusu obiektu
• Zgłoszenie zdjęć i wideo, 24 / 7 usługi
Kupowanie dla tajskiej firmy
• Konsultacje dotyczące struktury transakcji
• Przygotowanie niezbędnych dokumentów
• Przedsiębiorstwo przy rejestracji