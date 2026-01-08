  1. Realting.com
Sirel Estate 88 CO., LTD

Tajlandia,
;
Agencja nieruchomości
1 miesiąc
English, Русский
www.facebook.com/share/17b2sJ5Gdx/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Sirel Estate 88 Co., LTD jest Twoim kompleksowym partnerem w Pattaya.
Nie pracujemy jak zwykli pośrednicy: towarzyszymy Ci przy zakupie nieruchomości i tworzymy infrastrukturę dla komfortowego życia, przeprowadzki i inwestycje.

Oferujemy spersonalizowane rozwiązania dla celów i budżetu. Z nami taktownie, szczerze, bez presji, przejrzyście i profesjonalnie 24 / 7. Słyszymy twoją prośbę i działamy jasno.

Przeprowadzka i życie: wizy, banki, transfery, sprawy domowe, okręgi i szkoły.
Inwestycje: obiekty płynne, analityka, wiarygodne projekty, negocjacje, zarządzanie leasingiem.
Fliping: projektanci, budowniczowie, pełna kontrola jakości.

Jesteśmy wybrani do profesjonalizmu, etyki, prędkości i infrastruktury, która obejmuje wszystkie swoje zadania.

Sirel Estate 88 jest twoim zaufanym partnerem w Pattaya.

Usługi

Sirel Estate 88 Co., LTD - Twój kompleksowy partner nieruchomości w Pattaya

Towarzyszymy klientom na wszystkich etapach: od wyboru mieszkania lub willi do pełnego wsparcia przeprowadzki, formalności i zarządzania nieruchomościami. Pracujemy uczciwie, taktownie i profesjonalnie 24 / 7.

Usługi agencji

Wybór i zakup nieruchomości

• Apartamenty, wille, domy, domy
• Nowe budynki i rynek wtórny
• Przeglądy online i zdalne transakcje
• Negocjacje z deweloperami i właścicielami
• Kontrola dokumentów, eskorta przed rejestracją

Decyzje inwestycyjne

• Wybór obiektów ciekłych
• Analiza rynku Pattaya
• Obliczanie wydajności
• Strategie wynajmu
• Zarządzanie nieruchomościami dla inwestorów

Relokacja i adaptacja w Tajlandii

• Wsparcie wizowe
• Pomoc w bankach i płatnościach
• Tłumaczenie i komunikacja z Thai Services
• Wybór dzielnic, szkół, infrastruktury
• Rozwiązanie problemów domowych "pod klucz"

Flipping and repair

• Poszukiwanie nieruchomości odsprzedaży
• Projekt projektu
• Kontrola budowniczych, warunki i jakość
• Kompletne przygotowanie obiektu do sprzedaży lub dzierżawy

Zarządzanie instrumentem

• Rozrachunek najemców
• Kontrola płatności
• Utrzymanie statusu obiektu
• Zgłoszenie zdjęć i wideo, 24 / 7 usługi

Kupowanie dla tajskiej firmy

• Konsultacje dotyczące struktury transakcji
• Przygotowanie niezbędnych dokumentów
• Przedsiębiorstwo przy rejestracji

