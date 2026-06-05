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Untitled, user # 28474

Albania,
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Agencja nieruchomości
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Nasi agenci w World
ERALD FUSHTANI
ERALD FUSHTANI
1 obiekt
Agencje w pobliżu
PRO Silver
EstateAll
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2016
Nieruchomości mieszkalne 151 Nieruchomości komercyjne 23 Wynajem długoterminowy 104 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 8
EstateAll Agency w liczbach Pracujemy na albańskim rynku nieruchomości od 2016 roku Firma została założona w 2016 roku. Numer rejestracyjny L77204215C Sprzedajemy nieruchomości mieszkalne i komercyjne, działki w całej Albanii. 1500 nieruchomości + - największa baza danych nier…
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Irea Property
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2008
Nieruchomości mieszkalne 9
Nieruchomości Irea Ltd jest agencją nieruchomości z siedzibą w Vlora i znajduje się na Riwierze Albańskiej.Z 14-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, obsługiwał setki klientów i sprzedawał albańskie nieruchomości na międzynarodowym rynku nieruchomości.Irea Property reprezentuje inwes…
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CACTUS | Real Estate
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2021
Nieruchomości mieszkalne 358 Nieruchomości komercyjne 12 Wynajem długoterminowy 40 Działki 5
Klucze do wymarzonego mieszkania w Albanii już na ciebie czekają! ) NIERUCHOMOŚCI CACTUS to: • Uczciwe ceny • Możliwość obliczania kryptowaluty • Pełna obsługa transakcji • Możliwość zakupu nieruchomości offline / online • Projekt i naprawa pod klucz • Zaufanie
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Saranda Elite's Realty Group
Albania, Saranda
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 8
„Grupa Elite” to firma z branży nieruchomości, obsługująca klientów z całego świata, oparta na 30-letnim doświadczeniu i zaufaniu. Nasza załoga jest stale wyposażana tak, aby spełniać najwyższe standardy, ponieważ kładziemy duży nacisk na świadczenie wyjątkowych usług zarówno kupującym, jak …
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Grinchenko Real Estate
Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
Rok założenia firmy 2022
Nieruchomości mieszkalne 25
Nasza agencja nieruchomości oferuje tylko te nieruchomości, które sami byśmy wybrali dla siebie lub polecili naszym bliskim. Zaufanie klientów jest naszym priorytetem. Osobiście sprawdzamy każdą nieruchomość i uczciwie opisać wszystkie jej cechy, zarówno zalety i ewentualne wady.Od dawna pra…
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