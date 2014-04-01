Casa Mia Immobiliare

O agencji

Casa Mia Marche Przewodniczący Nieruchomości Agencja specjalizuje się w renowacjach lub remontach domów wiejskich, domów rolniczych, nowoczesnych i starych willi, domów w starych ośrodkach miejskich, mieszkań, zagospodarowania przestrzennego, gospodarstw rolnych i przemysłowych, działalności handlowej w całym kraju. Casa Mia Marche również współpracować z dobrze wykwalifikowanymi profesjonalistami i prawnikiem zaufania dla Any na wszelkie potrzeby, i wreszcie współpracować z najlepszych instytucji pożyczkowych na inne pożyczki fortyyear i do 100% wartości budynku.