Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement

Appartements en bord de mer avec plan de paiement après livraison sur 5 ans sur l'île d'Al Marjan

Niché sur les rivages immaculés de l'île d'Al Marjan, l'archipel artificiel emblématique de Ras Al Khaimah, ce projet en bord de mer offre un style de vie exclusif en bord de mer, entouré d'eaux cristallines et d'attractions de loisirs de renommée mondiale. L'île d'Al Marjan s'est rapidement imposée comme l'une des destinations les plus prisées des Émirats arabes unis, réputée pour ses complexes hôteliers luxueux, ses promenades animées en bord de mer et son accès direct au magnifique golfe Persique. Son emplacement stratégique inégalé en fait un pôle d'investissement, de tourisme et de vie côtière paisible, alliant la beauté naturelle de la vie insulaire au confort d'infrastructures modernes.

Les appartements à vendre sur l'île d'Al Marjan ont été soigneusement conçus pour répondre aux divers besoins des investisseurs et des utilisateurs finaux. L'un des points forts de ce projet est son plan de paiement après livraison très attractif, offrant aux acheteurs la possibilité d'étaler leurs paiements bien au-delà de la date de livraison. Cette structure financière accessible et attractive rend l'accession à la propriété plus accessible que jamais, que vous recherchiez une résidence secondaire, une résidence longue durée ou un investissement sûr sur l'un des marchés immobiliers les plus dynamiques et en pleine croissance des Émirats arabes unis.

Outre un plan de paiement flexible, le projet se distingue par ses appartements entièrement meublés et prêts à emménager. Chaque résidence est décorée avec soin, avec des intérieurs modernes, des finitions haut de gamme et un mobilier contemporain. Ainsi, le stress de l'ameublement d'un nouveau logement est éliminé et chaque unité est clé en main, conçue pour offrir confort, élégance et fonctionnalité dès le premier jour.

Les résidents profiteront d'un style de vie axé sur la détente et le confort, avec un accès direct à des vues imprenables sur la plage, des équipements dignes d'un complexe hôtelier et l'atmosphère animée et cosmopolite qui fait la renommée de l'île d'Al Marjan. Que vous l'envisagiez comme une oasis personnelle ou un bien locatif à haut rendement, Playa Viva offre une opportunité rare de combiner un potentiel d'investissement judicieux avec un quotidien luxueux.

RKT-00025