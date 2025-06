Complexe résidentiel

Gatsby Residences est une tour résidentielle contemporaine à bas étage qui a été conçue avec une façade libre qui reflète les éléments environnants de la nature.

Situé sur l'île animée Hayat au cœur de la communauté Mina Al Arab, où se trouvent les stations InterContinental et Anantara. La tour bénéficie d'un accès facile à l'île sereine adjacente, où des boutiques de pointe, des restaurants en plein air et le Beach Clubhouse se trouvent, et directement en face, de l'autre côté du canal, la promenade Lagoon dispose d'un plus grand nombre d'installations de vente en bord d'eau et de restauration.

Offrant un style de vie unique en bord de mer, Gatsby Residences allie parfaitement nature, luxe et fonctionnalité moderne pour encourager la détente et fournir la maison parfaite pour la famille et les amis à profiter.

Équipements: