Appartement dans un nouvel immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$703,982
;
11
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements Gianfranco Ferré avec mensualités sur l'île d'Al Marjan, Ras Al Khaimah

L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah. Il s'étend gracieusement dans le golfe Persique et offre un mélange exceptionnel de loisirs, de luxe et d'art de vivre. Composée de quatre îles coralliennes, elle abrite des plages de sable blanc immaculées, des eaux turquoise et une multitude d'hôtels haut de gamme, de résidences de marque, ainsi que de boutiques et de restaurants haut de gamme. Connue comme l'une des destinations balnéaires les plus prisées des Émirats arabes unis, l'île d'Al Marjan attire résidents et investisseurs grâce à son cadre de vie de type resort, ses vues imprenables sur la mer et sa proximité avec des attractions de loisirs dynamiques, ce qui en fait un emplacement de choix pour les résidences secondaires et les investissements à long terme.

Les appartements à vendre sur l'île d'Al Marjan sont idéalement situés à seulement 2 minutes du Wynn Resort, 12 minutes du centre commercial Al Hamra, 13 minutes du RAK Central, 14 minutes de l'Al Hamra Golf Club, 16 minutes du Royal Yacht Club de Ras Al Khaimah, 30 minutes du centre commercial RAK et de la corniche d'Al Qawasim, 35 minutes de l'aéroport international RAK, 50 minutes de l'aéroport international de Sharjah et 60 minutes de l'aéroport international de Dubaï et du centre-ville de Dubaï.

Située à l'extrémité de l'île d'Al Marjan et entourée par le golfe Persique sur trois côtés, cette résidence en front de mer signée Gianfranco Ferré présente une architecture en U pour maximiser la vue imprenable sur la mer depuis chaque résidence. L'extérieur allie élégance contemporaine et style de vie de villégiature, avec des jardins paysagers, des terrasses ensoleillées et des terrasses privées avec piscine dans certains appartements. Les résidents bénéficient de services dignes d'un hôtel et d'une multitude d'équipements haut de gamme, notamment des piscines séparées sur le toit pour hommes et femmes, une piscine familiale près d'une aire de jeux pour enfants, des espaces fitness dédiés équipés Technogym pour hommes et femmes, ainsi que l'accès aux plages de sable fin et aux sports nautiques. Les espaces de vie et de loisirs comprennent un café dans le hall, une zone commerciale au rez-de-chaussée et deux restaurants gastronomiques avec vue panoramique. Des prestations supplémentaires telles qu'un service de conciergerie et de voiturier 24h/24, un service de ménage 24h/24 et un service de sécurité discret garantissent confort et tranquillité d'esprit. L'emplacement privilégié du projet offre un accès direct au premier casino de la région et se trouve à quelques pas d'hôtels, de cafés et de restaurants de luxe, plaçant les résidents au cœur du nouveau pôle de divertissement et de vie de Ras Al Khaimah.

Le projet propose des appartements entièrement meublés et signés Gianfranco Ferré Home, conçus en Italie avec un mélange unique de précision architecturale et d'élégance intemporelle. Les intérieurs présentent des finitions haut de gamme, un mobilier design et une palette de couleurs raffinées qui subliment la vue imprenable sur la mer. Les configurations disponibles incluent des studios, des appartements d'une, deux et trois chambres. Certaines résidences de deux et trois chambres offrent la possibilité d'une piscine privée sur le balcon. Chaque logement est soigneusement conçu avec des espaces de vie ouverts, de généreux balcons, des placards intégrés, des cuisines entièrement équipées avec des appareils électroménagers haut de gamme et des salles de bains élégantes alliant style et fonctionnalité. Certaines configurations disposent également de vastes terrasses, créant une alliance harmonieuse entre raffinement intérieur et loisirs extérieurs.


RKT-00024

Localisation sur la carte

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
