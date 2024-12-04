Appartement dans un nouvel immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan

  1. Realting.com
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$713,400
;
27
ID: 27696
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    19

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements en bord de mer avec mensualités inspirés par Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan

L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Il s'étend sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et couvre une superficie de 2,7 millions de mètres carrés. Composée de quatre îles coralliennes – Breeze, Treasure, Dream et View –, elle allie luxe, hospitalité et divertissement. L'île offre plus de 7 kilomètres de plages de sable blanc immaculées, des complexes hôteliers de classe mondiale et divers projets résidentiels, ce qui en fait l'une des destinations de loisirs les plus prisées des Émirats arabes unis. Idéalement située à seulement 45 minutes de l'aéroport international de Dubaï, l'île d'Al Marjan est en passe de devenir un acteur majeur du tourisme et de l'immobilier dans la région.

Les appartements de luxe à vendre sur l'île d'Al Marjan sont idéalement situés à seulement 5 minutes du Wynn Resort, 9 minutes du Ritz-Carlton, 11 minutes du club de golf Al Hamra, 13 minutes du centre commercial RAK, 32 minutes de l'aéroport international de Ras Al Khaimah, 45 minutes de l'aéroport international de Sharjah, 54 minutes de l'aéroport international de Dubaï et 1 heure du centre-ville de Dubaï et de Burj Khalifa en voiture.

Ce projet visionnaire en bord de mer s'inspire de la philosophie architecturale emblématique de Zaha Hadid, où les formes fluides et sculpturales reflètent le mouvement de la mer et créent un dialogue harmonieux entre architecture et nature. Ses lignes extérieures fluides et sa façade incurvée évoquent une élégance naturelle, offrant une vue panoramique sur le golfe Persique depuis chaque appartement. Conçu pour sublimer la vie côtière, le projet propose une vaste gamme d'équipements haut de gamme : une salle de sport ultramoderne, des studios d'entraînement privés, des pavillons de yoga, des courts de paddle, un simulateur de golf et des putting greens. Pour vos loisirs et votre détente, les résidents profitent d'un lagon cristallin de 100 mètres avec plage artificielle, de piscines à débordement à 360° sur le toit, de cabanons privés, de piscines familiales et de piscines de nage chauffées, ainsi que de terrasses paysagées. À l'intérieur, vous trouverez un cinéma privé, un spa bien-être avec hammam et sauna, des suites de soins, des salles de jeux, une galerie d'art et des salons paisibles. Un restaurant sur le toit, un café artisanal, un club de plage exclusif, un parc acceptant les animaux, des aires de jeux pour enfants et un service de conciergerie 24h/24 complètent l'expérience. Niché au cœur d'espaces verts soigneusement sélectionnés par Cracknell et décoré par HBA, chaque détail est pensé pour refléter un luxe discret et un style de vie en parfaite harmonie avec le littoral.

Le projet propose une collection raffinée d'appartements de 1, 2 et 3 chambres, ainsi que des duplex exclusifs de 4 chambres, chacun soigneusement conçu pour incarner fluidité, élégance et confort moderne. Les intérieurs s'inspirent des formes naturelles, avec des lignes courbes, des textures douces et une palette apaisante de beige, de sable et de tons terre doux, rappelant le paysage marin environnant. Chaque résidence est dotée de placards intégrés et de cuisines entièrement équipées, avec électroménager haut de gamme, pour une expérience de vie harmonieuse. De spacieuses terrasses prolongent l'intérieur, conçues pour la détente et les repas en plein air, avec une vue panoramique sur la mer qui renforce le sentiment d'ouverture. Le design privilégie la fonctionnalité et l'esthétique, avec des agencements fluides favorisant la lumière naturelle et le mouvement. Les matériaux et les finitions sont soigneusement sélectionnés pour offrir un équilibre entre sophistication et chaleur, créant des maisons paisibles, luxueuses et agréables à vivre. Du mobilier sur mesure à l'éclairage soigné et aux subtils détails architecturaux, chaque élément reflète le raffinement intemporel du littoral.


RKT-00020

Localisation sur la carte

