Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan

Appartements en Bord de Mer avec Plan de Paiement Après Remise des Clés sur l'île d'Al Marjan

L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel de Ras Al Khaimah, s'étendant sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et offrant plus de 7 kilomètres de plages de sable blanc et 23 kilomètres de promenade en bord de mer. Composée de quatre îles coralliennes : Breeze, Treasure, Dream et View, elle abrite des complexes hôteliers de luxe, des clubs de plage, des activités nautiques et des enseignes hôtelières de renommée mondiale comme Rixos, Mövenpick et DoubleTree. Avec des projets immobiliers phares tels que Nobu et le Wynn Resort, l'île d'Al Marjan s'impose rapidement comme une destination de choix pour la vie en bord de mer, le tourisme et l'investissement immobilier à haut rendement, à seulement 45 minutes de Dubaï.

Les appartements à vendre sur l'île d'Al Marjan sont idéalement situés à seulement 2 minutes du Wynn Resort, 12 minutes du centre commercial Al Hamra, 13 minutes du centre commercial RAK Central, 14 minutes du club de golf Al Hamra, 16 minutes du Royal Yacht Club de Ras Al Khaimah, 30 minutes du centre commercial RAK et de la corniche d'Al Qawasim, 35 minutes de l'aéroport international RAK, 50 minutes de l'aéroport international de Sharjah et 60 minutes de l'aéroport international de Dubaï et du centre-ville de Dubaï.

Le projet s'élève sur 16 étages au-dessus du golfe Persique sur l'île d'Al Marjan. Conçu comme une icône sculpturale qui se déploie naturellement vers la mer, alliant architecture et nature pour créer un sanctuaire exclusif au bord de l'eau. Sa forme à la fois audacieuse et fluide est sublimée par un paysage tropical luxuriant et des jeux d'eau qui entourent une promenade paisible. Ce projet offre un style de vie soigné alliant bien-être et luxe, avec des équipements de pointe tels qu'une salle de sport ultramoderne, un studio de yoga, une piscine à débordement, un bassin pour enfants, un court de padel, une piste de jogging, une pelouse familiale et des jardins pittoresques. Les résidents sont accueillis par un hall d'accueil majestueux et un hall d'entrée remarquable, avec un accès direct aux commerces de proximité. Des terrasses et des balcons incurvés soigneusement conçus offrent une vue panoramique imprenable sur la mer et les couchers de soleil dorés, tandis que des espaces paisibles comme la pelouse d'activités, les espaces détente en contrebas et les espaces aquatiques favorisent la détente et le partage. L'architecture s'intègre parfaitement à son environnement. Située à quelques minutes du futur Wynn Resort et des principales attractions de Ras Al Khaimah, cette destination est une adresse de choix pour un style de vie haut de gamme et un investissement de demain.

Le projet présente une collection raffinée de studios, d'appartements d'une, deux et trois chambres, soigneusement conçus pour allier luxe contemporain et sérénité de la vie côtière. Chaque appartement bénéficie d'un aménagement soigné avec de généreux espaces de vie, de hauts plafonds et de grandes baies vitrées qui inondent les intérieurs de lumière naturelle tout en offrant une vue imprenable sur la mer. La palette de design incarne une élégance discrète, avec des tons neutres doux, des finitions haut de gamme et l'intégration de matériaux naturels comme la pierre pour créer une ambiance apaisante et naturelle. Les résidences sont équipées de cuisines entièrement équipées avec des appareils électroménagers haut de gamme, ainsi que de placards intégrés qui optimisent le rangement tout en conservant une esthétique moderne et épurée. De spacieux balcons prolongent les espaces de vie extérieurs, renforçant ainsi le lien avec la nature et créant des havres de paix privés pour la détente. Les intérieurs allient harmonieusement fonctionnalité et style, conçus pour offrir confort, sophistication et un style de vie alliant beauté et praticité.

RKT-00021