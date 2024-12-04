Complexe résidentiel Nura

Nura est une résidence côtière moderne avec vue panoramique et infrastructure de resort à Mina Al Arab by RAK Properties!



Nura est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme de RAK Properties situé dans le centre-ville de Mina, à l'intérieur de la grande communauté côtière de Mina Al Arab à Ras Al Khaimah. Le projet combine l'atmosphère de la station balnéaire, l'harmonie naturelle et le confort urbain moderne, offrant aux résidents un style de vie unique sur la rive.



Infrastructure du complexe

Les résidents de Nura ont accès à la riche infrastructure de bien-être et de loisirs du niveau de la station:



- piscines aménagées,

- piscine à débordement sur le podium,

- salle de fitness et studio de yoga,

- espaces de spa et zones de détente,

- tapis roulants et itinéraires piétonniers,

- jeux pour enfants,

- zone de tennis de padel,

- zone de coworking et de club,

- cinéma ouvert,

- zones de repos et barbecue.



Le complexe a été conçu comme un espace dans lequel le confort, la nature et un mode de vie actif sont combinés en un seul environnement.



Emplacement et environnement

Le centre-ville de Mina est le centre de Mina Al Arab, connu pour ses promenades, ses routes vertes, ses cafés, ses restaurants et ses parcs côtiers.



Accessibilité des transports:

15 minutes pour l'aéroport international de Ras Al Khaimah

- 45 minutes pour Dubaï,



La ligne de mer, les réserves naturelles et l'atmosphère tranquille de Ras Al Khaimah forment un équilibre unique entre l'accessibilité urbaine et les loisirs.



Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation de Nura, explorer les plans et choisir une résidence dans l'un des plus beaux projets côtiers de Mina Al Arab par RAK Properties.