  2. Émirats arabes unis
  3. Mina Al arab
  4. Complexe résidentiel Nura

Complexe résidentiel Nura

Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$217,835
;
14
ID: 33015
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah
  • Ville
    Mina Al arab

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    21

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Nura est une résidence côtière moderne avec vue panoramique et infrastructure de resort à Mina Al Arab by RAK Properties!

Nura est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme de RAK Properties situé dans le centre-ville de Mina, à l'intérieur de la grande communauté côtière de Mina Al Arab à Ras Al Khaimah. Le projet combine l'atmosphère de la station balnéaire, l'harmonie naturelle et le confort urbain moderne, offrant aux résidents un style de vie unique sur la rive.

Infrastructure du complexe
Les résidents de Nura ont accès à la riche infrastructure de bien-être et de loisirs du niveau de la station:

- piscines aménagées,
- piscine à débordement sur le podium,
- salle de fitness et studio de yoga,
- espaces de spa et zones de détente,
- tapis roulants et itinéraires piétonniers,
- jeux pour enfants,
- zone de tennis de padel,
- zone de coworking et de club,
- cinéma ouvert,
- zones de repos et barbecue.

Le complexe a été conçu comme un espace dans lequel le confort, la nature et un mode de vie actif sont combinés en un seul environnement.

Emplacement et environnement
Le centre-ville de Mina est le centre de Mina Al Arab, connu pour ses promenades, ses routes vertes, ses cafés, ses restaurants et ses parcs côtiers.

Accessibilité des transports:
15 minutes pour l'aéroport international de Ras Al Khaimah
- 45 minutes pour Dubaï,

La ligne de mer, les réserves naturelles et l'atmosphère tranquille de Ras Al Khaimah forment un équilibre unique entre l'accessibilité urbaine et les loisirs.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation de Nura, explorer les plans et choisir une résidence dans l'un des plus beaux projets côtiers de Mina Al Arab par RAK Properties.

Localisation sur la carte

Mina Al arab, Émirats arabes unis
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

