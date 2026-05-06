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Restaurants à vendre en Odessa, Ukraine

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Restaurant 150 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 150 m²
Odessa, Ukraine
Surface 150 m²
Offre exclusive: bar légendaire sur Langeronovskaya, 150 m2 Adresse ooh Langeronovskaya, ent…
$1,25M
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Restaurant 130 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 130 m²
Odessa, Ukraine
Surface 130 m²
Placé café/restaurant sur le vulgaire. Trojka Préparez-vous à vendre un restaurant de café a…
$260,000
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Restaurant 450 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 450 m²
Odessa, Ukraine
Surface 450 m²
A vendre deux-overkhov okrema Budivlya (restaurant kolish) avec Maidanchik ped illuminé être…
$600,000
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Restaurant 210 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 210 m²
Odessa, Ukraine
Surface 210 m²
Préparer une entreprise au cœur de la partie historique de la brume au carrefour de la rue d…
$250,000
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Restaurant 275 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 275 m²
Odessa, Ukraine
Surface 275 m²
Il semble être une pièce unique dans le centre historique d'Odessa, à l'intersection des rue…
$300,000
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Restaurant 210 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 210 m²
Odessa, Ukraine
Surface 210 m²
Proposition exclusive : confiserie légendaire avec puissance dans le cœur Odesa. Adresses La…
$1,15M
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