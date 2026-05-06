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Bureaux à vendre en Odessa, Ukraine

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119 propriétés total trouvé
Bureau 109 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 109 m²
Odessa, Ukraine
Surface 109 m²
36078. Local commercial à vendre sur la rue Pasteur (angle Mechnikov) Nous offrons un espac…
$105,000
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Bureau 171 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 171 m²
Odessa, Ukraine
Surface 171 m²
Supposé être vendu à un simple bâtiment de 171 unités carrées dans une maison d'architecture…
$450,000
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Bureau 47 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 47 m²
Odessa, Ukraine
Surface 47 m²
# 1311 Centre. La façade. Le bureau est à 47 mètres. Le deuxième étage, le deuxième étage, l…
$58,000
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Bureau 90 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 90 m²
Odessa, Ukraine
Surface 90 m²
37823. Je vendrai des locaux commerciaux dans un nouveau centre d'affaires sur la rue Sofiev…
$85,000
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Bureau 171 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 171 m²
Odessa, Ukraine
Surface 171 m²
38184 A vendre locaux pour le commerce dans le centre historique de la ville. La chambre d'u…
$390,000
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Bureau 128 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 128 m²
Odessa, Ukraine
Surface 128 m²
21641 Vente de bureaux dans le complexe résidentiel d'Orion dans la rue. Littéraire. Surface…
$128,000
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Bureau 47 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 47 m²
Odessa, Ukraine
Surface 47 m²
33406 Je vendrai des bureaux dans le centre de Zhukovsky. Superficie totale de 47 m2. Deux c…
$58,000
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Bureau 157 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 157 m²
Odessa, Ukraine
Surface 157 m²
38003 Vente de locaux commerciaux avec réparation Un demi-point Superficie totale de 156,9 m…
$162,000
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Bureau 66 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 66 m²
Odessa, Ukraine
Surface 66 m²
18643 Un bureau dans le nouveau centre d'affaires de Kadorr City est à vendre. Superficie to…
$95,800
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Bureau 312 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 312 m²
Odessa, Ukraine
Surface 312 m²
3370. Nous vous proposons à la vente un nouveau bureau dans une nouvelle maison sur le boule…
$520,000
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Bureau 28 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 28 m²
Odessa, Ukraine
Surface 28 m²
14288 Je vends des locaux commerciaux à Platon. Superficie totale de 28,65 m2. La chambre de…
$38,000
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Bureau 33 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 33 m²
Odessa, Ukraine
Surface 33 m²
38380 Je vendrai des locaux commerciaux dans le centre d'affaires Watercolor sur Marshal Zhu…
$26,500
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Bureau 240 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 240 m²
Odessa, Ukraine
Surface 240 m²
32945. Les locaux commerciaux sont à vendre dans le centre même d'Odessa sur la rue Preobraz…
$490,000
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Bureau 57 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 57 m²
Odessa, Ukraine
Surface 57 m²
24775. Vente de locaux commerciaux sur Fontana. Situé sur deux niveaux. Des réparations de h…
$58,000
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Bureau 39 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 39 m²
Odessa, Ukraine
Surface 39 m²
38295 Vente de bureaux commerciaux à BC Watercolor, sur Tairova. 8ème étage. Il a son propre balcon.
$35,000
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Bureau 90 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 90 m²
Odessa, Ukraine
Surface 90 m²
25712. Je vendrai un local d'une superficie de 95 m2. Sur le boulevard français. Entrée avan…
$180,000
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Bureau 42 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 42 m²
Odessa, Ukraine
Surface 42 m²
23143 Je vendrai des locaux pour un bureau, une école de développement, une école de langue …
$27,300
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Bureau 82 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 82 m²
Odessa, Ukraine
Surface 82 m²
10015. Nous offrons à la vente des bureaux dans le centre de la rue. Grec. Surface totale de…
$87,000
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Bureau 305 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 305 m²
Odessa, Ukraine
Surface 305 m²
10282. Je vendrai une aile individuelle construite dans le style du célèbre architecte espag…
$389,000
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Bureau 1 021 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 1 021 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 021 m²
1231. Je vends le bureau dans la rue. Cosmonautes / Général Petrov. Superficie des locaux 10…
$1,000,000
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Bureau 29 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 29 m²
Odessa, Ukraine
Surface 29 m²
18416 Je vendrai des locaux commerciaux sur l'avenue Gagarin. La superficie totale de la cha…
$53,000
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Bureau 100 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 100 m²
Odessa, Ukraine
Surface 100 m²
No 1251. Je vends le bureau de la façade dans la rue. Oleshi/Greek. La superficie totale des…
$175,000
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Bureau 1 022 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 1 022 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 022 m²
21361. Des bureaux rénovés dans le centre-ville. Grand bureau prêt à l'emploi 1022 m2. Vidéo…
$900,000
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Bureau 305 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 305 m²
Odessa, Ukraine
Surface 305 m²
Il est proposé de vendre un simple bureau de 305 carrés au prestigieux quartier d'Odessa. M…
$293,152
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Bureau 114 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 114 m²
Odessa, Ukraine
Surface 114 m²
26491. Vente de locaux avant sur le boulevard français. Superficie totale 114 m2. Nouvelle r…
$220,000
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Bureau 160 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 160 m²
Odessa, Ukraine
Surface 160 m²
13495 Bureau bâtiment séparé à vendre 160 m2 sur le remplissage. Deux entrées séparées, 8 ar…
$50,000
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Bureau 59 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 59 m²
Odessa, Ukraine
Surface 59 m²
27427. A vendre est un appartement de trois pièces dans une maison en briques dans la rue. S…
$43,000
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Bureau 610 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 610 m²
Odessa, Ukraine
Surface 610 m²
32881. Je vends un immeuble sur French Boulevard. Il est prévu pour des bureaux séparés, qui…
$1,25M
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Bureau 97 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 97 m²
Odessa, Ukraine
Surface 97 m²
36158. L'espace bureau sur Novoselsky Street est à vendre. Superficie totale de 97 m2. Une …
$42,500
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Bureau 84 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 84 m²
Odessa, Ukraine
Surface 84 m²
35708. Je vendrai les locaux pour un bureau au centre d'Odessa. Sous-sol intérieur 84 m, 4 c…
$57,000
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