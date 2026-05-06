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Hôtels à vendre en Odessa, Ukraine

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propriété commerciale
683
restaurants
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des bureaux
119
bâtiments industriels
4
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37 propriétés total trouvé
Hôtel 500 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 500 m²
Odessa, Ukraine
Surface 500 m²
9265. Nous vous proposons à la vente un hôtel prêt à l'emploi au cœur d'Odessa, à 2 minutes …
$550,000
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Hôtel 300 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 300 m²
Odessa, Ukraine
Surface 300 m²
No 4649 Une entreprise d'exploitation dans la rue est proposée à la vente. Dacha Kovalevsky …
$360,000
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Hôtel 730 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 730 m²
Odessa, Ukraine
Surface 730 m²
Numéro1320 Nous offrons à la vente une entreprise opérationnelle dans le centre même d'Odess…
$1,60M
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Hôtel 200 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 200 m²
Odessa, Ukraine
Surface 200 m²
12169. Mini hôtel de 8 chambres dans la zone de 411 Batteries. Immeuble indépendant de 200 m…
$155,000
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Hôtel 750 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 750 m²
Odessa, Ukraine
Surface 750 m²
Numéro3596 Nous offrons à la vente un hôtel de luxe sur la Fontaine à distance de marche de …
$960,000
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Hôtel 360 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 360 m²
Odessa, Ukraine
Surface 360 m²
No 1282. Nous offrons un hôtel à vendre. Kotowski dans la rue. Route du Sud. Bord de mer. Su…
$120,000
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Hôtel 623 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 623 m²
Odessa, Ukraine
Surface 623 m²
10157. Nous vous proposons à la vente un hôtel opérationnel avec un complexe de bains et un …
$1,20M
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Hôtel 420 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 420 m²
Odessa, Ukraine
Surface 420 m²
No 3459. Nous vous proposons à la vente un immeuble indépendant de 2 étages, transformé en h…
$820,000
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Hôtel 2 400 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 2 400 m²
Odessa, Ukraine
Surface 2 400 m²
3502. . . Nous vous proposons à la vente un nouvel hôtel cinq étoiles dans la rue. Juif. Un …
$7,00M
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Hôtel 475 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 475 m²
Odessa, Ukraine
Surface 475 m²
36918 A vendre maison de deux étages sur la rue Lviv, d'une superficie totale de 475 m2 sur …
$430,000
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Hôtel 40 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 40 m²
Odessa, Ukraine
Surface 40 m²
33056 Appartements à vendre à Maristella Marine Residence. La superficie totale est de 40 mè…
$145,000
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Hôtel 270 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 270 m²
Odessa, Ukraine
Surface 270 m²
9570 Nous offrons à la vente une entreprise prête à l'emploi dans le centre d'Odessa sur la …
$420,000
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Hôtel 1 600 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 600 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 600 m²
N° 1319 Nous offrons à la vente une entreprise hôtelière finie à Arcadia dans la rue. Kamani…
$1,60M
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Hôtel 270 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 270 m²
Odessa, Ukraine
Surface 270 m²
894 . Nous vous proposons à la vente un mini hôtel fonctionnel au cœur de la ville de la sta…
$650,000
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Hôtel 5 000 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 5 000 m²
Odessa, Ukraine
Surface 5 000 m²
36765 Complexe hôtelier exclusif par la mer - un espace de confort, de statut et de revenu s…
$6,00M
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Hôtel 260 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 260 m²
Odessa, Ukraine
Surface 260 m²
3349. Nous offrons à la vente une chambre avec une entreprise hôtelière prête à l'emploi dan…
$550,000
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Hôtel 40 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 40 m²
Odessa, Ukraine
Surface 40 m²
33057 Appartements à vendre à Maristella Marine Residence. La superficie totale est de 40 mè…
$145,000
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Hôtel 250 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 250 m²
Odessa, Ukraine
Surface 250 m²
No 3757. Nous offrons à la vente une auberge d'affaires opérationnelle dans le centre histor…
$250,000
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Hôtel 440 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 440 m²
Odessa, Ukraine
Surface 440 m²
No 1274. Nous vous proposons à la vente un nouvel hôtel de 2 étages sur Tairova dans la rue …
$750,000
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Hôtel 270 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 270 m²
Odessa, Ukraine
Surface 270 m²
8193 Nous vous proposons à la vente un mini hôtel fonctionnel au cœur de la ville de la stat…
$650,000
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Hôtel 700 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 700 m²
Odessa, Ukraine
Surface 700 m²
3348. Nous vous proposons à la vente un bâtiment indépendant de 3 étages avec une entreprise…
$1,20M
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Hôtel 1 300 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 300 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 300 m²
1313. Nous vous proposons à la vente un hôtel indépendant de trois étages en brique rouge à …
$900,000
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Hôtel 176 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 176 m²
Odessa, Ukraine
Surface 176 m²
No 3361. Nous vous proposons des appartements à vendre dans le complexe hôtelier "Maristella…
$281,600
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Hôtel 149 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 149 m²
Odessa, Ukraine
Surface 149 m²
3581. Nous vous proposons à la vente un mini hôtel près de la place grecque. Surface totale …
$200,000
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Hôtel 171 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 171 m²
Odessa, Ukraine
Surface 171 m²
3331. ..Je vendrai des appartements à MARISTELLA, avec une superficie totale de 171 m2, Kras…
$350,000
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Hôtel 300 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 300 m²
Odessa, Ukraine
Surface 300 m²
No 3372. Nous vous proposons à la vente un nouvel hôtel opérationnel dans le bloc de la plac…
$500,000
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Hôtel 171 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 171 m²
Odessa, Ukraine
Surface 171 m²
9166. Nous offrons à la vente 3 chambres d'hôtel dans l'hôtel et complexe d'appartements "Ma…
$450,000
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Hôtel 1 899 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 899 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 899 m²
9849. . . Nous offrons un complexe hôtelier avec 10 c. à soupe à vendre. C'est Fontana. Fabr…
$6,00M
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Hôtel 535 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 535 m²
Odessa, Ukraine
Surface 535 m²
19654. Appartements de luxe sont situés dans le centre même des affaires Odessa, à quelques …
$790,000
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Hôtel 470 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 470 m²
Odessa, Ukraine
Surface 470 m²
No 3371. Nous vous proposons à la vente une auberge de R-pas 10 articles. B. Fontana. Surfac…
$360,000
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