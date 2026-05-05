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Fabrication 15 600 m² dans Odessa, Ukraine
Fabrication 15 600 m²
Odessa, Ukraine
Surface 15 600 m²
Vente d'un complexe d'impuretés non villageoises de bourgeon matérieliv de plantes, rasage s…
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Fabrication 3 119 m² dans Odessa, Ukraine
Fabrication 3 119 m²
Odessa, Ukraine
Surface 3 119 m²
A vendre 3-overhead ocreme budivlya virobniche boutique zagali superficie de 2 723 m2, avec …
$500,000
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Fabrication 15 000 m² dans Odessa, Ukraine
Fabrication 15 000 m²
Odessa, Ukraine
Surface 15 000 m²
La suite industrielle d'Odega, qui donne vraiment le "départ sans longue danse" -4 ha de ter…
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Fabrication 5 000 m² dans Odessa, Ukraine
Fabrication 5 000 m²
Odessa, Ukraine
Surface 5 000 m²
8,3 hectares d'infrastructure est la capacité maximale du bec de port d'Odesa. ¶ Pour vendre…
$3,00M
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