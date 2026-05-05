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Entrepôts à vendre en Odessa, Ukraine

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Entrepôt 4 000 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 4 000 m²
Odessa, Ukraine
Surface 4 000 m²
Il est possible de promouvoir à votre respect le complexe industriel et d'entrepôt, agitant …
$1,41M
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Entrepôt 950 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 950 m²
Odessa, Ukraine
Surface 950 m²
Région verte de 17 Emplacement avec le hangar La façade au voile. Bugayska - 38 mètres Terra…
$480,000
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Entrepôt 3 500 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 3 500 m²
Odessa, Ukraine
Surface 3 500 m²
Un complexe multifonctionnel au Centre Odessa Centre géographique de la ville de Directed 12…
$600,000
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Entrepôt 700 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 700 m²
Odessa, Ukraine
Surface 700 m²
Zone verte de 12 pics avec construction en pierre Façade Voila. O.World. Terrain en propriét…
$840,000
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Entrepôt 125 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 125 m²
Odessa, Ukraine
Surface 125 m²
Vendez le complexe de capital avec du matériel frigorifique professionnel. L'option idéale p…
$85,000
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Entrepôt 2 113 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 2 113 m²
Odessa, Ukraine
Surface 2 113 m²
La vente du complexe de réfrigérateur est de .83 ha, prêt pour les affaires, 2113 m Local :…
$700,000
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