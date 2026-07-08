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Appartement dans un nouvel immeuble Kagithane Istanbul Apartments Compound

Sariyer, Turquie
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ID: 332
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer
  • Métro
    Darüşşafaka (~ 1000 m)

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Sariyer, Turquie
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