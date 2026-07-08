Appartement dans un nouvel immeuble Kagithane Istanbul Apartments Compound

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Why this property؟
The geographical location is close to the business life in the city center, and it is suitable for your family's entertainment near the biggest malls of Istanbul.
Rich and varied indoor social facilities suitable for all family members.
Real estate investment in this project is a real opportunity, due to its proximity to Maslak, Levent, and the most prestigious financial and business centers.
You will be a neighbor to nature and enjoy the clean fresh air and greenery of Belgrade's forests.
Localisation sur la carte
Sariyer, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour