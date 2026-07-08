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Appartement dans un nouvel immeuble Sarıyer Residence Project Istanbul

Sariyer, Turquie
depuis
$1,26M
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ID: 338
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer
  • Métro
    Darüşşafaka (~ 1000 m)

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Why this property؟ The only project with government guarantee in the central Maslak region, the center of European Istanbul. Specially designed for quiet family life, luxury residential compound, without commercial offices. The title deed is ready and the project complies to the requirements of obtaining citizenship through investment. Positive investment indicators, an expected minimum increase of 50% in property price in the region within 5 years. Your new luxurious residence close to the financial and business world of the city, get closer!

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Sariyer, Turquie
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