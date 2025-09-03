Résidence Nordic Art 2

Le nouveau projet de classe premium NORDIC ART 2 est une résidence résidentielle de nouvelle génération qui combine toutes les caractéristiques de la station balnéaire et l'investissement attrayant immobilier de luxe.

Début de la construction: octobre 2024.

Fin de construction: décembre 2026.

L'emplacement unique est le premier littoral.

Le complexe est situé dans la zone la plus vaste et la plus développée d'Alanya - Mahmutlar. La première côte du sud, la rue active de Barbaros du nord, les principaux points d'attraction dans un rayon de 300 mètres - un centre commercial moderne, un marché fermier, des cafés et restaurants populaires, des parcs et des terrains de jeux - tout cela crée valeur et unicité de cette offre.

Le complexe résidentiel se compose de deux blocs de 12 étages, qui sont réunis par une superficie totale de 4373 m2. Le complexe dispose de 92 appartements et 4 locaux commerciaux.

Il est proposé de choisir la disposition des appartements:

1+1 surface de 57,5 m2,

2+1 surface de 87 m2 et 93,5 m2,

2+1 duplicata d'une superficie de 100 à 117 m2

4+1 duplicatas d'une superficie de 147 à 187 m2

Le logement est vendu avec une finition de la catégorie premium:

Vitrage panoramique, double vitrage, profil en aluminium

Plafonds à deux niveaux avec éclairage intégré

Portes d'entrée en acier avec triple protection

Portes intérieures et kit de cuisine en MDF laqué

Revêtement de sol - porcelaine

Revêtement des murs - peinture lavable

Comptoir et tablier de cuisine en pierre naturelle

plomberie de haute qualité dans les salles de bains

Chauffage au sol électrique dans les salles de bains

L'infrastructure des espaces communs rendra votre vie multiforme, lumineuse et confortable:

Piscine extérieure

Piscine intérieure chauffée

Terrain de jeu

Salle de jeux pour enfants

Sauna, Hamam et hammam romains dans la zone SPA

Parking ouvert et couvert

Terrain de tennis

Groupe électrogène

Nous offrons un plan de paiement pratique avec des versements sans intérêts jusqu'au 15 décembre 2026 avec un acompte de 30%.

