  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Résidence Nordic Art 2

Résidence Nordic Art 2

Mahmutlar, Turquie
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
;
10 1
Laisser une demande
ID: 24534
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Le nouveau projet de classe premium NORDIC ART 2 est une résidence résidentielle de nouvelle génération qui combine toutes les caractéristiques de la station balnéaire et l'investissement attrayant immobilier de luxe.

Début de la construction: octobre 2024.

Fin de construction: décembre 2026.

L'emplacement unique est le premier littoral.

Le complexe est situé dans la zone la plus vaste et la plus développée d'Alanya - Mahmutlar. La première côte du sud, la rue active de Barbaros du nord, les principaux points d'attraction dans un rayon de 300 mètres - un centre commercial moderne, un marché fermier, des cafés et restaurants populaires, des parcs et des terrains de jeux - tout cela crée valeur et unicité de cette offre.

Le complexe résidentiel se compose de deux blocs de 12 étages, qui sont réunis par une superficie totale de 4373 m2. Le complexe dispose de 92 appartements et 4 locaux commerciaux.

Il est proposé de choisir la disposition des appartements:

  • 1+1 surface de 57,5 m2,
  • 2+1 surface de 87 m2 et 93,5 m2,
  • 2+1 duplicata d'une superficie de 100 à 117 m2
  • 4+1 duplicatas d'une superficie de 147 à 187 m2

Le logement est vendu avec une finition de la catégorie premium:

  • Vitrage panoramique, double vitrage, profil en aluminium
  • Plafonds à deux niveaux avec éclairage intégré
  • Portes d'entrée en acier avec triple protection
  • Portes intérieures et kit de cuisine en MDF laqué
  • Revêtement de sol - porcelaine
  • Revêtement des murs - peinture lavable
  • Comptoir et tablier de cuisine en pierre naturelle
  • plomberie de haute qualité dans les salles de bains
  • Chauffage au sol électrique dans les salles de bains

L'infrastructure des espaces communs rendra votre vie multiforme, lumineuse et confortable:

  • Piscine extérieure
  • Piscine intérieure chauffée
  • Terrain de jeu
  • Salle de jeux pour enfants
  • Sauna, Hamam et hammam romains dans la zone SPA
  • Parking ouvert et couvert
  • Terrain de tennis
  • Groupe électrogène

Nous offrons un plan de paiement pratique avec des versements sans intérêts jusqu'au 15 décembre 2026 avec un acompte de 30%.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au téléphone indiqué dans le profil.

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Revue vidéo de résidence Nordic Art 2

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,74M
Immeuble YASAM MARINA
Beylikduzu, Turquie
depuis
$227,890
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$535,222
Quartier résidentiel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Mahmutlar, Turquie
depuis
$123,323
Complexe résidentiel Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquie
depuis
$80,402
Vous regardez
Résidence Nordic Art 2
Mahmutlar, Turquie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$655,598
Nous proposons de nouveaux appartements pour la citoyenneté à Kucukcekmece, qui se trouve dans la partie européenne d'Istanbul, sur la rive du canal en construction.Le complexe résidentiel de qualité et confortable se compose de 70 bâtiments de basse hauteur et dispose d'espaces verts paysag…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel Furnished One Bedroom apartment in Alanya Best Home, Oba
Quartier résidentiel Furnished One Bedroom apartment in Alanya Best Home, Oba
Quartier résidentiel Furnished One Bedroom apartment in Alanya Best Home, Oba
Quartier résidentiel Furnished One Bedroom apartment in Alanya Best Home, Oba
Quartier résidentiel Furnished One Bedroom apartment in Alanya Best Home, Oba
Afficher tout Quartier résidentiel Furnished One Bedroom apartment in Alanya Best Home, Oba
Quartier résidentiel Furnished One Bedroom apartment in Alanya Best Home, Oba
Oba, Turquie
depuis
$123,857
One bedroom apartment with a total area of 59 m2 in a complex built by one of the leading developers of Alanya, is just 5 minutes from the sea in a straight line. The house has 15 apartments and 2 penthouses, has its own swimming pool on the territory. Apartment overlooking the city, only 45…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$225,687
La résidence dispose d'une piscine intérieure, d'un parking de trois niveaux, d'un centre de remise en forme, de cafés et de restaurants.Achèvement - décembre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située près du parc.Centre commercial - 2,7 kmAéroport - 4,5 kmHôpital - 4 km
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller