Maisons neuves en Basiskele, Turquie

Villa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turquie
depuis
$1,88M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Country Bahçecik project is located on an area of 15.300 m2, as 12 mansions, each more exclusive than the other. Each of our mansions has an area of 964 m2 and consists of 8 rooms and a living room. Enjoy living in four seasons in the project, which opens the doors of luxury and difference t…
Développeur
Zeray Construction Inc
