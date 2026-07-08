Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Beylikduzu Apartment Compound

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Why this property؟
For its proximity to the main roads, transport lines, and express transportation, ensuring easy navigation.
The compound apartments enjoy panoramic views of the Marmara Sea and the surrounding green spaces.
Title deeds are delivered directly upon completion of the purchase process and are suitable for the conditions of Turkish citizenship.
Residential apartments with the latest construction standards give you an opportunity to invest through rental returns.
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Beylikduzu, Turquie
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