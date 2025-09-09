  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Beylikduzu
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul

Beylikduzu, Turquie
depuis
$795,806
;
30
Laisser une demande
ID: 27788
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beylikduzu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements spacieux à vendre près de la marina à Istanbul Beylikdüzü

Des appartements spacieux sont situés dans le quartier de Kavaklı à Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü est valorisé de jour en jour avec de nouveaux projets, une marina nouvellement construite et des centres commerciaux. La région représente le nouveau visage urbanisé planifié d'Istanbul.

Les appartements à vendre à Beylikdüzü İstanbul sont à distance de marche des besoins quotidiens. Il se trouve à 900 m du centre culturel Özgecan Aslan, à 1 km de l'hôpital international, à 1,4 km de la marina d'Istanbul Ouest, à 1,7 km du port d'Ambarlı, à 2,8 km de l'hôpital international Birinci, à 3,5 km du Beykent Okyanus College, à 6,2 km du centre commercial Marmara Park, à 7,5 km du centre commercial Torium et à 49 km de l'aéroport d'Istanbul.

Le projet d'architecture horizontale comprend 4 blocs et 56 appartements au total. Le projet est construit sur une superficie de 5 000 m². Le projet comprend des camélias, de grands jardins avec des arbres fruitiers, une piscine intérieure et extérieure, un hammam, une salle de sport, une aire de jeux, des cafés, un parking intérieur, une sécurité 24h/24 et 7j/7 et une caméra de sécurité.

Les appartements de luxe disposent d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un balcon. Le nombre de pièces, les types de cuisine et les options de salle de bain attenante varient selon les types d'appartements. Les appartements disposent d'une porte extérieure en acier, d'armoires de cuisine, d'appareils de cuisine intégrés, de sols stratifiés et en céramique, d'une cabine de douche, de portes et fenêtres de balcon revêtues de PVC.


IST-01644

Localisation sur la carte

Beylikduzu, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Immobiliers Élégants Vue Mer à Istanbul Besiktas
Besiktas, Turquie
depuis
$1,97M
Complexe résidentiel New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$361,127
Quartier résidentiel Complex in the popular tourist area of ​​Avsallar
Alanya, Turquie
depuis
$127,060
Complexe résidentiel Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargicak, Turquie
depuis
$181,917
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$264,627
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements spacieux à 1,4 km de la marina de Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Turquie
depuis
$795,806
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Esenyurt, Turquie
depuis
$145,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Surface 125 m²
1 objet immobilier 1
Nombre d'unités : 223 (217 appartements et 6 unités commerciales) Hauteur du bâtiment : • Composé de 4 blocs au total : blocs A, B, C, D • Bloc A-B : 15 étages (3 sous-sols + rez-de-chaussée + 11 étages normaux) • Bloc C-D : 13 étages (1 sous-sol + rez-de-chaussée + 11 étages normaux) T…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
125.0
145,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Afficher tout Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Turquie
depuis
$227,114
Why this property؟ It is within a privileged location in the Yakuplu neighborhood, one of the most prestigious neighborhoods of Beylikdüzü. An investment opportunity near the most significant infrastructure projects in Turkey. It is next to the main transportation lines and close to public u…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turquie
depuis
$329,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe est situé près du centre historique d'Istanbul, avec une vue unique sur la Corne d'Or, a de larges blocs et zones sociales, un design moderne qui s'intègre organiquement dans la silhouette emblématique de la ville.Le projet a une superficie totale de 31 536 m2, dont 15 000 m2 son…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller