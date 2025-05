Complexe résidentiel Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey

Alya Dream montre sa différence avec son design et son concept adaptés à la vie de famille. Alya Dream vous offre un tout nouveau centre de vie pour vos rêves pour vos proches avec ses privilèges. A Alya Dream, qui ajoutera bonheur et paix à chaque instant, votre journée, en commençant par la beauté de la vue sur la mer, devient plus précieuse à chaque souffle que vous prenez dans la verdure.

Caractéristiques

piscine intérieure

Bain turc

sauna

vapeur

Salle de sport

zone verte

aire de jeux pour enfants

Parking intérieur

Sécurité 24 heures sur 24

Emplacement et infrastructure à proximité

Beylikdüzü, où le modèle d'urbanisation exemplaire est en place, offre une infrastructure pour répondre à tous les besoins des résidents d'Alya Dream. Vous vivrez chaque instant dans toute la mesure du possible avec des écoles privées et publiques, des hôpitaux, des centres commerciaux et culturels autour du projet, ainsi que des espaces verts et des parcs où vous pourrez passer du temps agréable.