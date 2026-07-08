Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Beylikduzu Apartments Project

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Pourquoi cette propriété
Contemplez l'une des plus belles vues sur la mer de Marmara à Istanbul.
Situation centrale dans le district de Beylikduzu; C'est une opportunité d'investissement incontournable, avec des taux élevés de profits immobiliers.
Le système Smart-home et les derniers équipements technologiques le rendent supérieur aux autres.
C'est la chance d'obtenir la citoyenneté turque.
Le projet est proche du réseau de transport et des routes principales et bénéficie d'un accès facile.
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Beylikduzu, Turquie
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